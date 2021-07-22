ارتفاع حصيلة القتلى إلى 33 والمفقودين إلى 8 في فيضانات غمرت مدنا بأكملها في الصين

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 33 شخصاً والمفقودين إلى 8 في الفيضانات التي غمرت مساحات واسعة من مدينةتشنغتشو بمقاطعة هينان وسط الصين، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي اليوم الخميس.

و انخفض معدل هطول الأمطار مساء الثلاثاء في تشنغتشو، حيث اجتاحت السيول قطار أنفاق وجرفت مئات العربات.

ووفق آخر حصيلة لمقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو، أودت الفيضانات بـ33 شخصا فيما لا يزال ثمانية في عداد المفقودين منذ 16 تموز/يوليو، بحسب قناة "سي سي تي في" نقلا عن أجهزة الطوارئ المحلية.

وكانت حصيلة الأربعاء قد أفادت عن 25 قتيلا وسبعة مفقودين.

وقالت القناة إنه تم إجلاء قرابة 376 ألف شخص، في حين غرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، تقدر كلفة الأضرار بنحو 1,22 مليار يوان (160 مليون يورو) ، حسب للمصدر نفسه.

وكان مسؤول في بلدية تشنغتشو في منشور على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي، قال: إنّ المدينة البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة "شهدت سلسلة عواصف مطرية نادرة وغزيرة، مما تسبّب بتراكم المياه في مترو تشنغتشو"، مشيراً إلى أنّ الكارثة أسفرت عن مصرع 12 شخصاً وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ركابا وصل منسوب المياه إلى مستوى أكتافهم في إحدى حافلات مترو تشنغتشو، كما وقف بعضهم على المقاعد. وفي مقطع فيديو آخر، قام رجال الانقاذ بإجلاء الركاب في الظلام.

يذكر أن السلطات كانت أصدرت أعلى مستوى من التحذير من الأحوال الجوية في مقاطعة هينان التي اجتاحتها فيضانات قياسية. والفيضانات الموسمية شائعة في الصين، لكنّ العلماء يقولون إنّ التغيّر المناخي يتسبّب بزيادة ظواهر الطقس المتطرّفة.