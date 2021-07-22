نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال وتوقيف "متورطين" بينهم فرنسيان

أعلن مكتب النائب العام في مدغشقر اليوم الخميس عن إحباط محاولة اغتيال للرئيس أندريه راجولينا وتوقيف العديد "المواطنين والأجانب" المشتبه بتورطهم في تلك المحاولة.

وقال النائب العام في بيان: "بحسب الأدلة التي بحوزتنا، وضع هؤلاء الأفراد خطة لتصفية وتحييد عدد من الأشخاص من بينهم رئيس الدولة"، مضيفاً أن التحقيقات جارية ولا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان أندريه راجولينا أدّى اليمين الدستورية رئيسا للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في عام 2019 بعد انتخابات شهدت منافسة قوية وطعنا أمام المحكمة الدستورية من منافسه.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فرنسيين اثنين هما من بين الأشخاص الذين أوقفوا في البلد الواقع في المحيط الهندي الثلاثاء "في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة"، على حد تعبير تلك المصادر.

ويجدر بالذكر أن الرئيس راجولينا كان عُرف خلال جائحة كورونا بدعوته إلى تناول الأعشاب لمكافحته لمكافحة انتشار الفيروس، ولا يزال متمسكاً برأيه، إذ أكد مساء السبت الماضي، أنه ليس على عجلة من أمره لتطعيم سكان البلاد، وأكد أنه يفضل العلاج بالأعشاب لمكافحة "كوفيد-19".

وقال راجولينا في خطاب بثه التلفزيون "أنا شخصيا لم أحصل على لقاح بعد ولا أنوي الحصول عليه"، مضيفاً أن "مشروب كوفيد العضوي" المعروف باختصار باسم "سي في أو"، الشاي العشبي "المعجزة" المصنوع من الشيح ويتم إنتاجه الآن أيضا بشكل كبسولات "سيحميني ويحمي عائلتي"، على حد قوله.