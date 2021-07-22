الإمارات تنفي استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على الاتصالات

نفت الإمارات اتهامات بشأن استخدامها برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على الاتصالات، والذي استهدف، وفق تحقيق أجرته مجموعة كبيرة المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم، ناشطين وصحافيين في دول عدة.

وقال بيان صادر عن الخارجية الإماراتية الخميس "إن المزاعم التي تدعي أن الإمارات من بين عدد من الدول المزعوم اتهامها بمراقبة واستهداف الصحافيين والأفراد، لا تستند إلى أدلة"، وأضافت أن هذه الاتهامات "كاذبة بشكل قاطع".

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلت في وقت متأخر من مساء الأربعاء عن مصدر مسؤول قوله: "الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات لا أساس له من الصحة".

وأفادت صحف كبرى تعاونت في تحقيق حول الموضوع، أن برنامج بيغاسوس الذي طوّرته مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، استخدمته أنظمة وحكومات وأجهزة للتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافياً و600 شخصية سياسية، و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدة.

وتضمن التحقيق قائمة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص استهدفوا منذ العام 2016. وبين الأرقام الهاتفية التي حددتها مجموعة وسائل الإعلام أرقام في السعودية.

وورد في القائمة رقمان يعودان لامرأتين من أقرباء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في العام 2018.

ونفت المجموعة الإسرائيلية "إن إس أو" الاتهامات الواردة في التحقيق، وأشارت على موقعها الإلكتروني إلى أنها تفكر في رفع دعوى تشهير.