الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كوبا وبايدن يقول إنها البداية فقط

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن العقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا على خلفية "قمع" التظاهرات الأخيرة، "ليست إلا البداية".

وقال بايدن في بيان إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي، مندداً بشكل واضح بـ"التوقيفات الجماعية والمحاكمات الصورية" التي تستهدف "أولئك الذين يجرؤون على الكلام".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس عقوبات مالية على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا وعلى وحدة خاصة تابعة لوزارة الداخلية، على خلفية "القمع" الأخير "للتظاهرات السلمية والمؤيدة للديمقراطية" في كوبا.

وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية في بيان إن الشعب الكوبي يتظاهر من أجل الحقوق الأساسية التي "ينبغي أن تضمنها لهم حكومتهم"، واعدةً بمواصلة تطبيق العقوبات على الجزيرة لدعم "سعيهم إلى الديمقراطية".