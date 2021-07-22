فاليري بيكريس تعلن ترشّحها رسمياً للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة

صرحت رئيسة منطقة إيل دو فرانس، فاليري بيكريس، في حديث لصحيفة لوفيغارو أنها مرشحة للانتخابات الرئاسية في بلادها ممثلة لتيار اليمين، حتى تستعاد مشاعر الفخر بفرنسا، قائلة إنها لم تعد تتحمل الحديث بديلا عن الفعل والعمل.

ودعت بيكريس إلى القطع مع عشر سنوات من الخيارات السيئة، وأنصاف الإجراءات والتردد، وتدهور البلاد في نهاية الأمر، على حد تعبيرها.

وأوضحت بيكريس أنها تريد الإنجاز قبل البحث عن إرضاء الآخرين، بإعادة ترتيب الوضع في البلاد، بعد فترة رئاسية من خمس سنوات لم يحقق فيها الشيء الكثير كما تقول، سوى بعض الإصلاحات القليلة جدا، مثل إصلاحات التقاعد المؤجلة، والقوانين التي يتم تجاهلها، إضافة للعجز الهائل والشروخات العميقة.

وختمت بيكريس قولها إنه على فرنسا أن تنطلق من جديد في 2022، مبينة أنها سوف تنتقل في ربوع البلاد للقاء الفرنسيين، من أجل إثراء مشروعها السياسي، الذي سيمتد إذا فازت من 2021 إلى غاية 2028.