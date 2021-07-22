شاهد | الجيش الدنماركي يرصد سفينتين حربيتين إيرانيتين في بحر البلطيق

صرح الجيش الدنماركي، الخميس أنه رصد مدمرة إيرانية وسفينة دعم كبيرة تبحر في بحر البلطيق، ومن المرجح أنهما كانتا تتجه إلى روسيا للمشاركة في عرض عسكري في الأيام المقبلة.

ونشرت وزارة الدفاع الدنماركية، صوراً للمدمرة الإيرانية الجديدة "سهند" وسفينة جمع المعلومات الاستخباراتية "مكران" التي تمر عبر جزيرة بورنهولم الدنماركية.

وغرد الجيش الدنماركي عبر تويتر "من المتوقع أن يكونوا في طريقهم إلى العرض البحري السنوي في سانت بطرسبرغ".

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، إرنا أن قائد البحرية الإيرانية، حسين خانزادي، سينضم إلى العرض البحري الروسي في سان بطرسبرج بعد تلقيه دعوة من وزير الدفاع الروسي.

وأضافت الوكالة أن سهند ستنضم إلى العرض "إذا كانت البرامج التي تخطط لها روسيا تتماشى مع خطط الأسطول الإيراني".

وكان موقع "بوليتيكو" الأميركي قد توقع في أيار/ مايو، أن تكون الوجهة النهائية للسفن فنزويلا. ولكن يبدو أن السفينتين دارتا بدلاً من ذلك حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا وواصلتا شمالاً في رحلة طويلة غير عادية للبحرية الإيرانية.