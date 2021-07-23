نادي ريال مدريد الإسباني يعلن إصابة نجمه الفرنسي كريم بنزيمة بكوفيد-19

أعلن ريال مدريد الإسباني الجمعة إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة بفيروس كورونا بحسب ما نشر في موقعه الرسمي، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

واكتفى النادي الملكي ببيان قال فيه "يعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبنا كريم بنزيمة بفيروس كوفيد-19".

وجاءت إصابة الهداف الفرنسي الذي شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا هذا الصيف بعد استبعاده لأعوام بسبب قضية الشريط الجنسي الخاص بزميله السابق في "الديوك" ماتيو فالبوينا، في فترة بدء المباريات التحضيرية للموسم الجديد (المباراة المقبلة الأحد ضد رينجرز الاسكتلندي).

وأمام الفرنسي المتسع من الوقت للتعافي والعودة إلى الفريق الملكي الذي يبدأ رحلته مع مدربه الجديد القديم الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الدوري الإسباني اعتباراً من 14 آب/أغسطس في ملعب ديبورتيفو ألافيس.

وسبق لريال أن عانى الموسم الماضي من إصابات عدة في صفوفه بفيروس كورونا، أبرزها لقائده المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي سيرخيو راموس ومواطن بنزيمة المدافع رافايل فاران المرشح أيضاً رحيله هذا الصيف عن عملاق مدريد بحسب التقارير.

كما أصيب بـ"كوفيد-19" الموسم الماضي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي رحل بدوره عن النادي ليحلّ بدلاً منه المدرب القديم الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والرئيس فلورنتينو بيريس.

ويأتي الإعلان عن إصابة بنزيمة في وقت ارتفعت فيه أعداد الإصابات مجدداً في دول كثيرة، بينها إسبانيا وفرنسا، بسبب ظهور متحور دلتا.

ومنذ وصوله الى ريال مدريد في 2009 قادماً من ليون، سجل بنزيمة قرابة 300 هدف بقميص النادي الملكي وتوج معه بألقاب كثيرة، أبرزها الدوري المحلي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات ومثلها كأس العالم للأندية.

ولا يزال بنزيمة الذي فشل في إحراز لقبه الأول مع منتخب بلاده بخروج الأخير من ثمن نهائي كأس أوروبا على يد سويسرا بركلات الترجيح، ملاحقاً من قبل القضاء الفرنسي في قضية الشريط الجنسي، وسيمثل أمام المحكمة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.