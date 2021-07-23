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الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس الأمن الدولي يدين مواقف الرئيس التركي إردوغان بخصوص قبرص

بقلم:  يورونيوز
مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خصصت لليمن (أرشيف)
مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خصصت لليمن (أرشيف)   -   حقوق النشر  Bebeto Matthews/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
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دان مجلس الأمن الدولي اليوم، الجمعة، موقف الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، من قبرص.

وكان إردوغان قال الثلاثاء الماضي إنه لا يمكن إحراز تقدم في المفاوضات من دون التسليم بـ"وجود شعبين ودولتين" في الجزيرة المقسّمة منذ غزو الجيش التركي لثلثها الشمالي عام 1974.

ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أي حل يقوم على أساس الدولتين.

وكان إردوغان أعلن مشروعاً سابقاً لإعادة فتح فاروشا، مدينة الأشباح الواقعة شرق قبرص، التي هجرها سكّانها الأصليون القبارصة اليونانيون منذ قرابة نصف قرن ويريد القبارصة الأتراك اليوم بدعم من أنقرة إعادة فتحها تحت إدارتهم.

ودانت عواصم غربية هذه الخطوة أيضاً وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إنّ الولايات المتّحدة تعتبر ما يقوم به القبارصة الأتراك في فاروشا بدعم من تركيا "استفزازاً غير مقبول".