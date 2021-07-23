فيديو | ماليزيا تسحق أجهزة بتكوين بالمدحلة

دمّرت الشرطة الماليزية، بمدحلة كبيرة، أكثر من ألف جهاز مخصص لتعدين عملة البتكوين كانت تمتّ مصادرتُها قبل أشهر عقب اكتشاف أنها تعمل بكهرباء مسروقة من الدولة.

وكانت الشرطة نفذت بين شهرين شباط/فبراير ونيسان/أبريل الماضيين عمليات مداهمة أمنية في مدينة ميري بجزيرة بورنيو، عثرت خلالها على 1069 جهاز تعدين عملة البتكوين يعمل جميعها بتيار كهربائي تم سحبه من خطوط كهرباء الدولة بطريقة احتيالية. و

وتقول السلطات إن ثمن تلك الأجهزة يبلغ نحو 5.3 مليون رينغيت ماليزي (نحو 1.07 مليون دولار يورو).

وأضافت الشرطة أنه خلال عمليات المداهمة، تمّ إلقاء القبض على ثمانية أشخاص بتهمة سرقة كميات من التيار الكهربائي يبلغ ثمنها ما يعادل 1.7 مليون يورو، لتشغيل تلك الأجهزة التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء خلال دورانها.

وقال مسؤول الشرطة في مدينة ميري، حكيم الهواري إن عمال تعدين العملات المشفّرة "سرقوا الكهرباء" مستطرداً "أفعالهم تشكل خطراً على الحياة والممتلكات، لأنها قد تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين".

وقامت الشرطة بتقديم المتهمين إلى العدالة التي قضت بإدانة ستة منهم بجريمة سرقة الكهرباء وأمرت بسجنهم ستة أشهر وفرض غرامة على كل واحد منهم، فيما قامت الشرطة الأسبوع الماضي بوضع أجهزة التعدين المصادرة في باحة واسعة داخل مركز الشرطة في ميري، لتسير فوقها مدحلة جعلت كل جهاز من تلك الأجهزة أثراً بعد عين.

ويعد تعدين عملة البتكوين أمراً شائعاً في ماليزيا، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وثمة تقارير دورية تتحدث عن عمليات مداهمة تقوم بها الشرطة الماليزية بين الحين والآخر، تعتقل خلالها أشخاصاً يعملون في تعدين البتكوين الذي تبلغ قيمة العملة الواحدة منه 27 ألف يورو.