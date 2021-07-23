فيديو | غرق ناقلة متروكة في خليج عدن وبقعة نفطية تلوث الساحل

غرقت ناقلة نفط متروكة في خليج عدن في البحر الأحمر، مخلفة بقعة نفطية على طول الساحل، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن محمد امزربه الخميس لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إنه تم إبلاغ السلطات الأسبوع الفائت بخطر غرق الناقلة "ديا" المليئة بالمياه.

من جهته، أوضح مسؤول في ميناء عدن أن الأضرار تمتد على طول نحو 20 كلم، وذلك رداً على سؤال بشأن الحادث، الذي وقع قبل نحو أسبوع دون أن تتم الإشارة إليه عند وقوعه.

ولاحظ مراسل لوكالة فرانس برس الخميس وجود بقعة نفطية على طول الساحل. ونقلت سبأ عن تقرير أولي للحكومة أن الأضرار تمتد حتى محمية الحسوة.

وأورد المسؤول في الميناء أن هذه الناقلة موجودة منذ العام 2014 في ميناء البريقة، وكانت تحوي مادة الديزل، وإضافة اليها، ثمة نحو عشر سفن متهالكة موجودة في موانئ عدن بحسب المصدر نفسه.

وعلى الساحل الغربي، تثير الناقلة "صافر" التي تحوي 1.1 مليون برميل من النفط الخام قلق الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، وهي موجودة منذ 2015 في البحر الأحمر على بعد حوالى ستين كلم من الساحل، في منطقة يسيطر عليها المتمردون الحوثيون. وحذرت منظمة غرينبيس من أن هذه الناقلة قد "تنفجر" في أي لحظة.