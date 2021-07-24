شاهد: حين يُستخدم الشعر في لندن كمادة طبيعية لتسميد التربة

تشتهر لندن منذ فترة طويلة بمصففي الشعر المشهورين عالميًا، وتعتمد الآن هذه الحرفة على إعادة التدوير، حيث تشجع مجموعة من مصففي الشعر والحلاقين المهتمين بالبيئة الصالونات في جميع أنحاء المملكة المتحدة على إعادة تدوير نفاياتها، من العبوات البلاستيكية والمعدنية إلى الشعر نفسه الذي يمكن استخدامه في التسميد، أو لإنتاج الطاقة أو حتى لإزالة الانسكابات النفطية.

يمكن أن يمتص كيلو من الشعر ما يصل إلى ثمانية لترات من الزيت، وفقًا للخبراء.