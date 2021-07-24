فرنسا: فصل إمامين بسبب خطب "منافية" لقيم الجمهورية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الجمعة تنفيذ قرارته بإقالة إمامين إثنين بسبب إلقائهما خطبا منافية لقيم الجمهورية الفرنسية، بحسب وصفه.

وقال الوزير اليميني في تغريدة على موقع تويتر: "بناء على طلبي، تم إنهاء عمل إمامين أصحاب الخطب غير المقبولة في (منطقتي) هوت دو سين ولوار".

وأضاف: "نحن نحارب بلا كلل أولئك الذين يستهزئون بقواعد الجمهورية وقيمها".

À ma demande, il a été mis fin aux fonctions de deux imams des Hauts-de-Seine et de la Loire aux prêches inacceptables.



Nous combattons sans relâche ceux qui bafouent les règles et les valeurs de la République.https://t.co/SpRtxpq5BN — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 23, 2021

وقالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن أحد الإمامين المفصولين خطب بمسجد "النور" في منطقة هوت دو سين بينما عمل الآخر في مسجد "التقوى" في بلدية سانت شامون في منطقة لوار.

وجاء قرار دارمانان بفصل مادي أحمدا، إمام مسجد التقوى السابق، بعد نشر عضو المجلس البلدي إيزابيل سربلي لمقطع من خطبته يوم عيد الأضحى على موقع تويتر والتي استشهد فيها بآيات موجهة إلى نساء النبي محمد في سورة الأحزاب.

وطبقا لسربلي ودارمانان، تقلل الآيات من قدر المساواة بين الجنسين وتطالب النساء بعدم التبرج.

Au calme, à #saintchamond :

"Vous, femmes musulmanes, tâchez d'obéir au doigt de vos maris, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas de la manière des femmes avant l'islam."

Très épanouissant.#EidAlAdhapic.twitter.com/6MHUuxrrnV — Isabelle SURPLY (@IsabelleSurply) July 20, 2021

ودافع الإمام أحمدا عن خطبته بالقول إن الآيات اجتُزت من سياقها وأن الإسلام لا يطالب المرأة بالبقاء في المنزل، بل "منهن من يصبحن طبيبات أو مهندسات".

أما الإمام الآخر فيدعى مهدي وتعود خطبته للرابع من شهر يونيو – حزيران الماضي وطالب دارمانان على إثرها بفصله وعدم تجديد إقامته في فرنسا بعدما انتقد فيها طريقة ارتداء بعض المسلمات لملابسهن.