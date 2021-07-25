مقتل عشرة أشخاص في حادث اصطدام حافلة غلب النعاس سائقها في كرواتيا

قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأصيب 44 آخرين إثر حادث انقلاب حافلة غلب النعاس سائقها للحظات فانحرفت عن مسارها بطريق سريع بين العاصمة زغرب والحدود الصربية.

وقالت السلطات الكرواتية إن ثمانية مصابين لا يزالون في حالة خطرة. وأضاف نائب المدعي العام المحلي سلافكو برانييتش إن سائق الحافلة "قال إنه غفى للحظة".

وأظهرت الصور الأولى للحادث انقلاب الحافلة على جانب الطريق بينما حاول رجال الإطفاء إخراجها. وكانت الحافلة في طريقها من ألمانيا باتجاه عاصمة كوسوفو بريشتينا.

وكان على متن الحافلة 67 شخصاً أغلبهم من كوسوفو ومن بينهم نساء وأطفال وسائقين إثنين، توفى أحدهما فور انقلابها.

ووصفت الشرطة المحلية الحادث بأنه واحد من أسوأ الحوادث التي شهدتها المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش عن "حزنه" وقدم تعازيه لأقارب الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحادث ولشعب كوسوفو.

وأرسلت كوسوفو وزير داخليتها إلى كرواتيا لمتابعة الموقف وأعربت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، المتواجدة في طوكيو لحضور دورة الألعاب الأولمبية، عن حزنها في رسالة على فيسبوك.

وقالت عثماني: "بقلبنا وبروحنا، نحن قريبون من العائلات التي فقدت أحباءها في هذه المأساة. إنها آلام لا توصف وخسارة كبيرة".