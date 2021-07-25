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فرنسا

نحو ستين في المئة من الفرنسيين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح

بقلم:  يورونيوز
يقوم العاملون الصحيون بإعداد الحقن التي تحتوي على جرعة من لقاح كوفيد-19 في مركز التطعيم في بربينيان، جنوب فرنسا، 18 يوليو 2021
يقوم العاملون الصحيون بإعداد الحقن التي تحتوي على جرعة من لقاح كوفيد-19 في مركز التطعيم في بربينيان، جنوب فرنسا، 18 يوليو 2021   -   حقوق النشر  RAYMOND ROIG / AFP
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تلقّى نحو ستين في المئة من الفرنسيين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19، وفق ما أظهرت معطيات صحية نشرت مساء الأحد.

وكتب الرئيس ايمانويل ماكرون عبر تويتر "قريبا 40 مليون شخص يكونون قد تلقوا جرعة واحدة. إننا نتقدم. علينا ألا نتراجع. لقحوا أنفسكم".

ويتوقع تجاوز هذه العتبة الإثنين ما دام أكثر من 39,4 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل، أي 59,2 في المئة من تعداد السكان.

أما الذين تلقوا جرعتين فتناهز نسبتهم خمسين في المئة (33,2 مليون فرنسي)، بحسب أرقام وزارة الصحة.

وتظل المعطيات الرئيسية للوضع الصحي العام (عدد المرضى في المستشفيات وفي أقسام الانعاش) مستقرة رغم ارتفاع عدد الإصابات منذ نحو خمسة عشر يوما (16 الفا و167 إصابة جديدة الاحد).

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وقضى ستة أشخاص بكوفيد في الساعات الـ24 الاخيرة ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء الى 111 الفا و644.

المصادر الإضافية • أ ف ب