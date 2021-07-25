أمير حايك يصبح أول سفير لإسرائيل في الإمارات العربية المتحدة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وإماراتية أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قام اليوم الأحد، بتعيين أمير حايك سفيرا لبلاده لدى الإمارات العربية المتحدة.

وبتعيينه يصبح حايك أول سفير لإسرائيل في الإمارات بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين في منتصف سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وقال لابيد في تغريدة على تويتر: "يسعدني تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "أمير حايك، الغني بالخبرة والمعرفة في مجالات الاقتصاد والسياحة، هو الرجل المناسب لمأسسة الجسر بين إسرائيل والإمارات".

وتابع: "بعد افتتاح السفارة، حان الوقت لتعيين أول سفير لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. حظا سعيدا أمير".

وأواخر الشهر الماضي افتتح لابيد سفارة إسرائيل في أبوظبي، معتبرا أنه يوم تاريخي لبلاده. بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين البلدين، داعيا دول المنطقة إلى السير على خطى الإمارات والاعتراف بإسرائيل.

وكانت زيارة لبيد للإمارات حينها هي الأولى الرسمية لوزير إسرائيلي منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولتين في أيلول/سبتمبر العام الماضي. وقد كتب لبيد في تغريدة على حسابه في تويتر "قص الشريط في افتتاح سفارة إسرائيل في أبوظبي" مرفقا إياها بصورة تجمعه بوزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي.

وفي خطاب خلال حفل الافتتاح، قال الوزير إنّ بلاده ترغب بالسلام مع جيرانها، موضحا "لن نذهب إلى أي مكان. الشرق الأوسط بيتنا. نحن هنا لنبقى وندعو كل دول المنطقة للاعتراف بذلك والقدوم للحديث معنا".

وقال لبيد في حفل افتتاح السفارة "هذه البداية، علينا أن نسمح لاقتصاداتنا بأن تنمو وتزدهر".

من جهتها افتتحت الإمارات العربية المتحدة سفارتها في إسرائيل يوم الأربعاء 14 يوليو/تموز 2021، في مراسم حضرها الرئيس الإسرائيلي وأشاد خلالها سفير الإمارات لدى إسرائيل بفرص التجارة والاستثمار التي ستجلبها العلاقات الوثيقة بين الجانبين.

وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة خليجية تفتتح سفارة في إسرائيل.

ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ افتتاح السفارة بأنه "معلم هام في رحلتنا نحو المستقبل والسلام والازدهار والأمن" في الشرق الأوسط.

وقال "رؤية العلم الإماراتي يرفرف بفخر في تل أبيب كانت تبدو قبل عام مثل حلم بعيد المنال".

كان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد صرح الشهر الماضي خلال افتتاح سفارة إسرائيل المؤقتة في أبوظبي والقنصلية في دبي بأن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز 675 مليون دولار منذ التطبيع وتوقع المزيد من التعاملات.