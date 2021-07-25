شاهد: رجل من ولاية أيداهو الأمريكية يفوز ببطولة العالم لتقليد صوت الأيل

شارك خمسون متنافسًا من 11 ولاية أمريكية في مؤسسة (Rocky Mountain Elk Foundation)، في بطولة العالم لتقليد صوت الأيل، من خلال النفخ في البوق، ويستخدم المشاركون مجموعة متنوعة من أصوات الثيران والأبقار للعثورعلى أهدافهم وجذبهم إليهم.
وفاز بالمنافسة رجل من ولاية أيداهو.
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