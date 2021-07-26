إنقاذ 88 مهاجرا في فرنسا أثناء محاولتهم عبور المانش

أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت 88 مهاجرا قبالة سواحل بولونيه-سور-مير في شمال فرنسا، أثناء محاولتهم الوصول إلى إنجلترا على متن ثلاثة قوارب مختلفة.

في البداية، تلقى المركز الإقليمي للمراقبة والإنقاذ اتصالا، بأن القارب كان "في وضع صعب" قبالة سواحل بولونيه-سور-مير. وقامت دورية تابعة للبحرية بانقاذ 11 شخصا بينهم امرأتان وأنزلتهم في ميناء بولونيه-سور-مير، حيث تولت شرطة الحدود رعايتهم، وفق ما ذكرت الإدارة البحرية في بيان.

ثم أبلغ مركز غري-ني بأن زورقين آخرين "يواجهان صعوبة" قبالة بولونيه-سور-مير، فأرسلت البحرية الفرنسية قاربا فتم إنقاذ 32 شخصا بينهم حامل، من القارب الأول و 45 من الثاني.

وتم إنزال المهاجرين الـ77 في ميناء بولوني سور مير، حيث اعتنت بهم شرطة الحدود. وقالت الإدارة البحرية إنهم جميعا "بصحة وسلامة".

ومنذ نهاية العام 2018، ازدادت عمليات العبور غير القانوني لقناة المانش، من مهاجرين يسعون للوصول إلى المملكة المتحدة، رغم التحذيرات المتكررة من السلطات في ضوء الخطر المرتبط بكثافة حركة المرور والتيارات القوية، ودرجة حرارة المياه المنخفضة.

وعام 2020، سجلت أكثر من 9500 عملية عبور أو محاولة عبور مماثلة، أي أكثر بأربع مرات من العام 2019 وفقا لتقرير صادر عن الإدارة البحرية، ولقي ستة أشخاص حتفهم واختفى ثلاثة مقابل وفاة أربعة أشخاص عام 2019.