الألمان منقسمون حول إمكانية فرض قيود على غير المطعمين ضد كورونا

انقسم السياسيون الألمان بشدة بخصوص التحذير الذي أطلقه رئيس ديوان المستشارية من أن القيود المفروضة على الأشخاص غير المطعمين قد تكون ضرورية إذا وصلت أعداد الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى مستويات جديدة في الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح هيلغه براون لصحيفة "بيلد أم سونتاغ" أنه لا يتوقع إغلاقا آخر يتعلق بفيروس كورونا في ألمانيا، مؤكدا أنه قد يُمنع الأشخاص غير الملقحين من دخول بعض الأماكن كالمطاعم ودور السينما أو الملاعب الرياضية "لأن الخطر المتبقي مرتفع للغاية".

قال براون إن التطعيم مهم للحماية من الأمراض الشديدة ولأن "الأشخاص الذين تم تطعيمهم سيكون لديهم بالتأكيد حريات أكثر من الأشخاص غير الملقحين" واعتبر أن مثل هذه السياسات ستكون قانونية لأن "الدولة تتحمل مسؤولية حماية صحة مواطنيها".

وقد أثارت تعليقات براون جدلا في السياسة الألمانية حول متطلبات التطعيم المحتملة حيث ثبت أن هذه القضية مثيرة للانقسام حتى داخل حزب الديمقراطيين المسيحيين الذي تتزعمه المستشارة ميركل، وأبدى أرمين لاشيت، الذي سيحلّ محلّ ميركل كزعيم لألمانيا معارضته أي متطلبات لقاح رسمية أو غير رسمية في الوقت الحالي.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الاثنين أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و756856 بعد تسجيل 958 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91527 بعد تسجيل ثلاث وفيات.