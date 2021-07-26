شاهد | عمليات إجلاء وسط انتشار حرائق الغابات في جزيرة سردينيا الإيطالية

اجتاحت الحرائق المندلعة منذ ثلاثة أيام، مساحات شاسعة من جزيرة سردينيا الإيطالية، وتوسعت النيران بسرعة شرقا، ما دفع إلى القيام بعمليات إجلاء جديدة للأهالي.

وتعرض الجانب الغربي من الجزيرة لحرائق شديدة، وتم إجلاء ما يقرب من 400 شخص خلال الليل بين السبت والأحد، ولم يتم الإبلاغ عن وفيات أو إصابات.

وقال رجال الإطفاء إن العديد من المنازل تضررت في المنطقة الداخلية الغربية للجزيرة. وقالت سلطات الحماية المدنية إن مسحاً أولياً يشير إلى أن ألسنة النيران التهمت 10 آلاف فدان حول مونتيفيرو، بالقرب من وسط ثاني أكبر جزيرة في إيطاليا.

وأجلت السلطات الإيطالية 200 شخص من بلدة كوغلييري و 155 آخرين من سيناريولو، حيث لم تصل النيران بعد إلى المناطق السكنية، بحسب رئيس البلدية.

وذكرت وكالة الأنباء (أنسا) أن أكثر من نصف الذين تم إجلاؤهم في كوغلييري، سُمح لهم بالعودة إلى منازلهم الأحد. وقال أنطونيو بيلوي، رئيس وكالة الحماية المدنية في الجزيرة، لوكالة أنسا، إن 11 طائرة تعمل على إخماد النيران.