تكليف نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة للبنان

نجيب ميقاتي، الذي كُلف الإثنين تشكيل حكومة جديدة، هو ملياردير لبناني من كبار أثرياء العالم، دخل الحياة السياسية قبل نحو 25 عاماً ويُعد جزءاً من الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والتي يطالب كثيرون برحيلها.

في حال نجاحه في تشكيل حكومة، تنتظر ميقاتي (65 عاماً)، النائب الذي سبق أن ترأس حكومتين، مهمة صعبة. إذ سيكون عليه اتخاذ خطوات سريعة وموجعة للحدّ من الانهيار الاقتصادي المتمادي، الذي صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

لا يحظى ميقاتي بحاضنة شعبية واسعة حتى في مسقط رأسه مدينة طرابلس شمالاً والتي صنفتها الامم المتحدة الأفقر على الساحل الشرقي للمتوسط، إلا أنه عادة ما يتم التداول باسمه كمرشح توافقي لرئاسة الحكومة، للخروج من الجمود الناتج من الخلافات السياسية على تقاسم الحصص.

ويُعرف عن ميقاتي، ذي القامة الطويلة والملامح الباردة، هدوءه وابتعاده عن اطلاق التصريحات المستفزة. وهو رجل أعمال ناجح تقدر مجلة فوربس ثروته بـ2,7 مليار دولار، وقد صنفته كواحد من أغنى ستة رجال أعمال في الشرق الأوسط للعام 2021.

وطرح خيار ميقاتي عقب تخلي السياسي السني المخضرم سعد الحريري هذا الشهر عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد نحو عشرة أشهر من الفشل في الاتفاق على تشكيلها مع الرئيس المسيحي الماروني ميشال عون.

وترك الخلاف السياسي لبنان دون حكومة فاعلة فيما سقطت البلاد في براثن أزمة اقتصادية وسياسية.

وواصلت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، التي استقالت في آب/أغسطس بعد انفجار مرفأ بيروت، العمل كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وهكذا يعود ميقاتي إلى سدة رئاسة الحكومة كمرشّح توافقي إلى حدّ ما، رغم أنه جزءاً من الطبقة السياسية الحاكمة، التي خرجت تظاهرات شعبية ضخمة تطالب بإسقاطها في العام 2019. ويرد اسمه على قائمة المتهمين بالفساد، خصوصاً بعد ملاحقته قضائياً عام 2019 بتهم "الإثراء غير المشروع"، في عملية لم تؤد إلى نتيجة حتى الآن، ولطالما نفى تورطه بها.

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