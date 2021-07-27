كوفيد-19: بايدن ليس راضياً تماماً عن حملات التلقيح وإجراءات جديدة بانتظار الولايات المتحدة

قال الرئيس الأميركي جون بايدن، اليوم، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تحقق نتيجة أفضل على صعيد حملات التطعيم، مضيفاً أن إجراءات جديدة سيتم الكشف عنها الخميس المقبل.

وأضاف بايدن أن مسألة التلقيح الإلزامي بالنسبة إلى الموظفين الفدراليين "قيد الدرس" حالياً.

وكانت السلطات الصحية أعلنت سابقاً الثلاثاء أنه على الأميركيين الملقحين أن يضعوا الكمامة مجدداً في الأماكن الداخلية العالية الخطورة.

وقالت روشيل والنسكي مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها "في المناطق حيث انتقال عدوى (كوفيد-19) كبير، توصي السلطات الصحية الأفراد الملقحين بالكامل بوضع كمامات في الأماكن العامة الداخلية"، موضحة أن هذه التعليمات الجديدة باتت ضرورية في ضوء التفشي السريع للمتحورة دلتا في الولايات المتحدة.

من جهتها كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قالت إن إدارة الرئيس الأميركي تعمل بحسب التوصيات الطبيّة والمستجدات، ولم تستبعد خلال موجز صحافي صدور قرارات جديدة خصوصاً وأن الوضع يختلف في الوقت الراهن.

وتشهد الولايات المتحدة تفشيا لفيروس كورونا مدفوعاً بدلتا، المتحورة الأكثر عدوى التي رصدت حتى الآن، والتي باتت مسؤولة عن أكثر من 89 في المئة من الإصابات في الولايات المتحدة، وفق التقديرات.

وبحسب موقع "كوفيد آكت ناو" لتعقّب الإصابات، تُسجّل نحو 52 ألف إصابة يوميا بالفيروس. لكن مع تلقي 80 في المئة من المسنين كامل جرعات اللقاحات، انخفض عدد الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات والوفيات مقارنة بالموجات الوبائية السابقة.

وتلقى أكثر بقليل من 49 في المئة من سكان الولايات المتحدة كامل جرعات اللقاحات، أي أقل بكثير من 85 إلى 90 في المئة وهي النسبة التي يقدّر الخبراء بأنها تؤدي إلى حصول السكان على المناعة.