الدخول إلى الحانات "الرطبة" أصبح ممكنا في أيرلندا بعد حظره لعدة أشهر

شهدت أيرلندا إغلاق الحانات "الرطبة"، والتي تقتصر خدماتها على تقديم المشروبات فقط للزبائن في جميع أنحاء البلاد في مارس- أذار من العام الماضي وذلك في إطار القيود التي تبنتها السلطات للتصدي لوباء كوفيد-19 والتي دخلت حيز التنفيذ آنذاك.

واصبح بإمكان الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل أو أولئك الذين تعافوا من فيروس كورونا في الأشهر الستة الماضية تناول الشراب في داخل الحانات الرطبة إلى جانب الأطفال القصر المرافقين.

أصحاب الحانات رحبوا بالقرار الذي طال انتظاره بعد أشهر طويلة من الإغلاق. دانييل بيرن، المدير العام لحانة "أف إكس باكيز" قال: "الأمر لا يُقدر بثمن وهذا بالتأكيد يمثل الخطوة التالية للعودة إلى الوضع الطبيعي. هناك الكثير من العما الذين كانوا ينتظرون في الخطوط الجانبية للعودة، لذا يسعدنا أن نتمكن من إعادة إدماجهم".

لكن رابطة المطاعم في أيرلندا قالت إنها تتوقع أن تظل ربع الشركات الأيرلندية مغلقة أمام الزبائن وعدم تقديم الطعام في الأماكن المغلقة، لأنها غير مستعدة للعمل وفقا لإرشادات جديدة صارمة.

ويرى بعض مالكي الحانات أن الوضع غير مشجع لإعادة فتح حاناتهم بسبب انتشار متغير دلتا حيث يتوقعون أن تعيد الحكومة النظر في قراراتها وقد تقرر إعادة فرض الإغلاق مرة أخرى في الأشهر القليلة المقبلة.