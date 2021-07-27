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هولندا

انفجار يدمر متجر قصاب إسلامي في هولندا

بقلم:  يورونيوز
المدخل المتضرر لمتجر قصاب إسلامي حيث انفجرت عبوة ناسفة خلال الليل- 27 يوليو 2021
المدخل المتضرر لمتجر قصاب إسلامي حيث انفجرت عبوة ناسفة خلال الليل- 27 يوليو 2021   -   حقوق النشر  BART MEESTERS/AFP
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وقع انفجار في متجر قصاب إسلامي هشم نوافذ وأتلف سيارات في جنوب هولندا ليلاً، لكنه لم يسفر عن إصابات.

وذكرت محطة (إن.أو.إس) الهولندية أنه تم العثور على عبوة ناسفة ثانية في المكان لكنها لم تنفجر.

وورد في تقرير القناة أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 0100 بتوقيت غرينتش في مدينة دن بوس بجنوب البلاد، وأتلف الباب الأمامي والسيارات المتوقفة في الشارع وهشم النوافذ.

وأخلت السلطات المنازل القريبة لفترة وجيزة كتدبير وقائي، وأظهر مقطع مصور الشرطة وهي تقوم بفرض طوق أمني في المنطقة للتحقيق.

المصادر الإضافية • رويترز