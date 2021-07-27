قتيل على الأقل وأربعة مفقودين في انفجار بمنشأة كيميائية غرب ألمانيا

قتل شخص على الأقل وأصيب 16 آخرون بجروح في انفجار بمنشأة كيميائية في مدينة ليفركوزن بغرب ألمانيا، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للموقع، فيما ما زال أربعة أشخاص في عداد المفقودين.

وقالت شركة "كورنتا" المشغلة لمنشأة "كيمبارك" في بيان "نأسف بشدة لهذا الحادث المأساوي ووفاة موظف" مضيفة أن "جهود الإنقاذ تتواصل بكل طاقتها" للعثور على العمال الأربعة المفقودين.

ووقع الانفجار قرابة الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي "لأسباب لا تزال مجهولة" وفق بيان الشركة. وأرسل التطبيق الألماني "نينا"، المختص بتوجيه تحذيرات، تنبيها للأهالي بوجوب إغلاق جميع الأبواب والنوافذ، وعدم الضغط على شبكة هواتف اجهزة الطوارئ.

وأكدت كورنتا إن الحادث وقع في مكب ومحرقة النفايات التابعة لها في منطقة بويريغ بمدينة ليفركوزن، وهي منفصلة عن المنطقة الصناعية الرئيسية التي تضم العديد من الشركات الكيميائية مثل "باير" و"لانكسيس" و"إيفونيك".

وأشارت سلطات مدينة ليفركوزن على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى أن 16 شخصاً أصيبوا بجروح في الحادثة، ويوجد أربعة منهم في حالة خطيرة.