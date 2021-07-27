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لبنان

فيديو | آراء لبنانيين في تكليف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة

بقلم:  يورونيوز
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الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي في بيروت. 2021/07/26
الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي في بيروت. 2021/07/26   -   حقوق النشر  نورا دلاتي/أ ب
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جاءت ردود فعل اللبنانيين متشابهة بعدما كلف مجلس النواب ورئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق الملياردير نجيب مقاتي، تشكيل حكومة، وإنهاء عام من الجمود السياسي.

وستواجه الحكومة الجديدة المهمة الشاقة، لمحاولة إخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية الخانقة، التي يقول البنك العالمي إنها واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم منذ أكثر من 150 عاماً.

وكان سعد الحريري، ابن رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وهو الشخصية السياسية الأقوى سنياً، اعتذر عن تشكيل الحكومة في منتصف الشهر الجاري بعد خلاف مع رئيس الجمهورية ميشال عون.