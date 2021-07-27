مواقع أوروبية وأخرى من أمريكا اللاتينية تضاف إلى قائمة اليونسكو للتراث

أدرجت منظمة اليونسكو الثلاثاء مواقع عدة في أوروبا وأميركا اللاتينية ضمن قائمتها لمواقع التراث العالمي، بينها مدينة نيس الساحلية الفرنسية لتراثها المعماري والطبيعي والمُدُني الذي تكوّن على مدى 200 سنة بفعل انفتاحها على مختلف الشعوب.

وأشارت اليونسكو إلى أن نيس "تقف شاهداً على تطوّر المنتجعات الشتوية بفضل ما تتسم به من مناخ معتدل، ناهيك عن موقعها المحاذي للبحر عند سفح جبال الألب".

هندسة معمارية فريدة

واعتبر رئيس بلدية المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا كريستيان إستروزي أن تاريخ نيس "وهو في آن واحد متجذر ومنفتح، متأثر بالبحر الأبيض المتوسط وبجبل الألب، أوروبي وعالمي، أنتج هندسة معمارية فريدة ومناظر طبيعية، تشكّل نموذجاً لعدد كبير من المدن الأخرى في العالم".

أما وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو فكتبت على تويتر أن إدراج نيس ضمن القائمة "يكرسها نموذجاً معبًراً عن منتجع ريفييرا الشتوي بموقعه الاستثنائي بين البحر والجبل والتأثيرات المختلفة التي شكلت تراثه".

منزل البرازيلي روبرتو ماركس

كذلك أدرجت اليونسكو ضمن القائمة الثلاثاء موقعاً في ريو دي جانيرو هو المنزل السابق للبرازيلي روبرتو بورل ماركس (1909-1994) الذي أحدث ثورة في المناظر الطبيعية بحدائقه الاستوائية.

وشرحت المرشدة قي المزرعة السابقة التي حُوّلت متحفاً سوزانا بيزيرا لوكالة فرانس برس "لقد كان الموقع مختبراً لتجارب بورل ماركس النباتية وفي مجال المناظر الطبيعية".

مومياوات مجتمع شنكورو الغامضة

كذلك ضمت اليونسكو إلى قائمتها مومياوات مجتمع شنكورو الغامضة التي عُثر عليها في الصحراء شمال تشيلي وتُصنف الأقدم في العالم.

وكان مجتمع شنكورو يعيش من الصيد وقطف الثمار في منطقة أريكا وباريناكوتا. وفي هذا المكان اكتُشف في مطلع القرن العشرين حوالى 300 مومياء "اصطناعية" يعود تاريخها إلى ما قبل العام 5000 قبل الميلاد، أي أقدم بنحو 2000 عام من تلك الموجودة في مصر.

مجمع شانكيلو الفلكي في البيرو

ومن المواقع التي ضمتها اليونيسكو الثلاثاء أيضاً إلى قائمتها للتراث العالمي مجمع شانكيلو الفلكي الأثري في البيرو الذي يتجاوز عمره 2000 عام.

ويعود تاريخ هذا الموقع إلى قرابة العام 400 قبل الميلاد، ويقع على تل بالقرب من الساحل البيروفي، على بعد 370 كيلومتراً ألى الشمال من العاصمة ليما، وهو بمثابة لغز للعلماء والمؤرخين.

كنيسة "كريستو أوبريرو" في أوروغواي

كما أدرجت اليونسكو على قائمتها للتراث الثلاثاء كنيسة "كريستو أوبريرو" الكاثوليكية في أوروغواي، وتحمل توقيع المهندس المعماري إيلاديو دييستي الذي أراد عبرها تكريم أكثر المؤمنين تواضعا.

وقد شُيدت هذه الكنيسة في أتلانتيدا على بعد 45 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة مونتيفيديو، وهي من أبرز إنجازات إيلاديو دييستي (1917-2000) وأشهرها على الأرجح لدى المتخصصين.

مناجم الذهب الرومانية

في المقابل، رحبت رومانيا بإدراج اليونسكو الثلاثاء مناجم الذهب الرومانية السابقة في روزيا مونتانا ضمن قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر بسبب مشروع تنقيب.

وتمتد مناجم الذهب هذه سبعة كيلومترات، ويعود تاريخها إلى القرنين الثاني والثالث، وتمثل مجمع التعدين الروماني "الأهم والأكبر والأكثر تنوعاً في العالم"، وفقاً لليونسكو.

ورحب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بالقرار، وكتب على حسابه على فيسبوك أن "روزيا مونتانا يمكن أن تصبح نموذجاً لإبراز التراث".

وتلتئم لجنة التراث العالمي لليونسكو في دورتها السنوية الرابعة والأربعين عبر الانترنت في مدينة فوتشو الصينية، ومن المتوقع أن يستمر إدراج المواقع حتى 28 تموز/يوليو.