شاهد | طائرات فرنسية ويونانية تشارك في إخماد حرائق سردينيا الإيطالية

أرسلت فرنسا واليونان أربع طائرات من طراز"كانداير" إلى جزيرة سردينيا الإيطالية لمساعدة فرق الإطفاء على مواجهة الحرائق التي أتت على نحو 20 ألف هكتار من الغابات وبساتين الزيتون والمحاصيل في مقاطعة أوريستانو غربي الجزيرة.

وكانت الحكومة الإيطالية نشرت أكثر من سبعة آلاف رجل إطفاء وسبع طائرات "كنداير" وأكثر من عشر مروحيات لتطويق الحرائق التي تشهدها سردينيا والتي تم إجلاء الآلاف من سكّانها والذين تركوا وراءهم حيوانات ميتة وأراض محترقة.

وعقب وصولهما إلى مطار "ألغيرو"، شرعت الطائرتان الفرنسيتان اللتان تعملان في إطار آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي، شرعتا في عمليات المساعدة لإخماد الحرائق التي لا تزال مستعرة في منطقة سيت فوينيتس.

وكانت حرائق الغابات في سردينيا اندلعت في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي، وانتقلت بسرعة إلى الشرق، حيث لا تزال الحرائق مستعرة وسط مخاوف من أن تغيّر الرياح من مسارها بحيث تنتقل إلى مناطق جديدة من الجزيرة.