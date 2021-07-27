شاهد: كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى الـ 68 لانتهاء الحرب الكورية

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مقبرة للجنود في ساعة مبكرة من صباح هذا الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ 68 لانتهاء الحرب الكورية. وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام كورية الزعيم كيم جونغ أون جنبا إلى جنب مع عشرات كبار الضباط العسكريين. ووضع كيم والضباط المشاركين في الاحتفالات ورودا حمراء على النصب التذكاري بالمقبرة التي تضم ضحايا حرب التحرير بضاحية العاصمة بيونغ يانغ.

وقد دأب القادة في كوريا الشمالية على الاحتفال بهذه الذكرى السنوية. من جانبهم، احتفل الكوريون الشماليون بالذكرى الـ 68 لانتهاء الحرب الكورية. وفي العاصمة بيونغ يانغ، أعرب المواطنون الذين شاركوا في احتفالات الذكرى الـ68 لنهاية الحرب الكورية عن احترامهم لزعيمي البلاد السابقين، كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، وهما الزعيمان اللذان لا تزال السلطات تنظم احتفالات لتكريمهما.

وعلى هامش الاحتفالات، زارت الحشود مقبرة ضحايا حرب التحرير في ضواحي بيونغ يانغ. وقال المواطن ريانغ جوم سونغ، إن جيله "سيرث إلى الأبد روح الدفاع عن وطننا وروح حراسة الثورة من الجنود الأبطال الذين شاركوا في الحرب خلال الخمسينيات من القرن الماضي".

للتذكير، الحرب الكورية انتهت بهدنة تم توقيعها في الـ 27 يوليو-تموز لعام 1953، وقد تركت هذه الحرب الكوريتين من الناحية الفنية في حالة حرب. ويطلق الشمال على الحرب اسم حرب التحرير، ويعتبر تاريخ توقيع الهدنة يوما للنصر.