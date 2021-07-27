فيديو | مقتل شخص خلال انهيار مبنى في القاهرة

قُتل شخص أثناء انهيار مبنى سكني في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، فيما تتواصل محاولات إنقاذ امرأة من تحت أنقاض المبنى المكوّن من أربعة طوابق في حين الورّاق بالمدينة.

وأفاد مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن رجال الإنقاذ انتشلوا جثّة الرجل، فيما يواصلون بشكل محموم محاولات إنقاذ زوجته من تحت الأنقاض. مشيرين إلى أنه تم التحدث مع السيدة، وهي لا تزال على قيد الحياة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن السلطات فتحت تحقيقاً في الحادث.

ولم يتضح بعد سبب انهيار المبنى، لكن مثل هذه الحوادث شائعة في مصر، حيث تنتشر في الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية مبانٍ لم تستوف عملية بنائها شروط الهندسة الإنشائية، وبذلك تكون عرضة للتصدّع والإنهيار.

وكانت خمس نساء لقين مصرعهن الشهر الماضي حين انهار مبنى سكني في مدينة الإسكندرية، وفي شهر آذار/مارس الماضي انهار مبنىً في القاهرة أدى إلى مقتل 25 شخصاً.

ويجدر بالذكر أنه مع ارتفاع أسعار العقارات في المدن المصرية الكبرى كالقاهرة والإسكندرية، يعمدُ متعهدو بناء إلى انتهاك قواعد الإنشاء والبناء، كتشييد طوابق إضافية دون الحصول على تصاريح حكومية، وذلك بهدف تحقيق أرباح إضافية، حتى ولو على حساب سلامة السكّان، وعلى إثر ذلك أطلقت الحكومة مؤخراً حملة استهدفت عمليات البناء غير القانوني في جميع أنحاء البلاد.