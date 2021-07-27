قبيل حلول الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البيرو والتي تتزامن مع مراسم تنصيب رئيس البلاد المنتخب بيدرو كاستيو، تنفذ وحدة حماية الشخصيات في قوات الأمن تدريبات تحاكي عمليات استهداف لوفود أجنبية مشاركة في تلك الفعّاليات.
ويوضح المدير العام لأمن الدولة في البيرو، يوفيلو مارينو كاهوانا، أنه تأكد حتى الآن مشاركة ستة رؤساء وثلاثة رؤساء سابقون وعشرة وزراء خارجية وشخصيات أخرى في احتفالات استقلال البلاد وتنصيب الرئيس.
وأضاف الجنرال يوفيلو مارينو كاهوانا أنه "عادة ما يأتي رؤساء الدول مصطحبين معهم أمنهم الخاص، والذي ننسق معه وفقًا لمستوى الخطر، وذلك انطلاقاً من عملنا في توفير الحماية لكل مسؤول يزور بلادنا".
وكانت السلطات الانتخابية في البيرو أعلنت قبل أسبوع أنّ مرشّح اليسار الراديكالي بيدرو كاستيو فاز في الانتخابات الرئاسية، في نتيجة صدرت بعد أكثر من شهر من الدورة الثانية التي تنافس فيها مع مرشّحة اليمين الشعبوي كيكو فوجيموري وأتت نتائجها متقاربة للغاية.
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