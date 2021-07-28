سرقة حلي بقيمة 3 ملايين يورو خلال سطو مسلح على محل مجوهرات في باريس

سطا رجل الثلاثاء على متجر مجوهرات تابع لدار "شوميه" العريقة الواقع في شارع فرنسوا الأول قرب جادة الشانزليزيه في باريس، ونجح في سرقة حلي تراوح قيمتها بين مليونين يورو وثلاثة ملايين، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وأشار المصدر إلى أن السارق الذي وصل إلى المكان على دراجة "سكوتر"، اقتحم المتجر قرابة الساعة الخامسة بعد الظهر مسلحاً بمسدس ثم استولى على حليّ وأحجار كريمة، من دون أي عنف، قبل أن يغادر المكان أيضاً على دراجة "سكوتر".

وأوضح مكتب المدعي العام أنه فتح تحقيقا في الواقعة. ولم يؤكد التقديرات الأولية بخصوص المجوهرات التي نُهبت من الدار.

وأكدت النيابة العامة في باريس لوكالة فرانس برس فتح تحقيق في الحادثة بتهمة السطو المسلح، فيما أوكلت وحدة مكافحة أنشطة العصابات بالتحقيقات.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى دار شوميه، وهي إحدى أقدم العلامات التجارية للمجوهرات في فرنسا، المملوكة لمجموعة السلع الفاخرة (إل في إم إتش)، للحصول على تعليق.

وتُعرف دار "شوميه" خصوصاً في العالم بمتجرها التاريخي في ساحة فاندوم والذي تعرض لعملية سطو عام 2009 أسفرت عن سرقة أحجار كريمة بقيمة 1,9 مليون يورو.