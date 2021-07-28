خامنئي: واشنطن ربطت العودة للاتفاق النووي بمباحثات لاحقة عن الصواريخ والمنطقة

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأربعاء أن الولايات المتحدة تربط العودة للاتفاق النووي بإجراء مباحثات مستقبلية بشأن برنامج إيران الصاروخي وقضايا إقليمية.

وقال خامنئي في تصريحات أوردها موقعه الإلكتروني "يتحدث الأمريكيون عن رفع الحظر لكنهم لم ولن يرفعوه. لقد وضعوا شروطا وقالوا يجب أن تتم إضافة بنود أخرى إلى الاتفاق (تفيد) بأن يتم الحديث في بعض المواضيع في المستقبل أو لن يكون ثمة اتفاق".

وأضاف أن الأمريكيين يريدون بذلك "توفير ذريعة لتدخلاتهم المقبلة بالاتفاق النووي نفسه، وقضايا الصواريخ والمنطقة، وفي حال لم تتحدث إيران (معهم) بشأنها، سيقولون إنكم خالفتم الاتفاق".