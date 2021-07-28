شاهد: غلاف غانيميد أحد أقمار كوكب المشتري غني ببخار المياه

درس علماء من ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية بيانات قديمة وجديدة حصدها مرصد هابل الفضائي، ووجدوا أنها تقدّم دليلاً على وجود طبقة من بخار الماء في الغلاف الجوي لقمر كوكب المشتري.

ويدور الحديث هنا عن قمر "غانيميد" الذي اكتشفه العالم والفيزيائي الإيطالي غاليليو غاليلي منذ نحو 400 عام، وهو أحد الأقمار الأربعة للمشتري، أكبر الكواكب المعروفة في مجموعتنا الشمسية.

ويقول العلماء إن البخار في الغلاف الجوي يعود إلى تفاعل الجزيئيات المائية الموجودة على سطح الكوكب الجليدي. وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن "غانيميد" يحتوي على مياه تفوق كميتها تلك الموجودة في المحيطات على الأرض.

غير أن درجات الحرارة المتدنية جداً والمناخ الجليدي للقمر، يجعل الماء يتجمد على أعماق كبيرة. وتصل سماكة قشرة الجليد التي توجد تحتها المحيطات إلى أكثر من 100 كيلومتر بحسب ما يشير إليه العلماء.