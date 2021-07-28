شاهد: اختبار منطاد خاص يساعد في إخماد الحرائق بفرنسا

أجرت دائرة الإطفاء في مدينة مارسيليا الفرنسية اختبارا لمنطاد فريد من نوعه تمهيدا لاستخدامه بشكل موسع في الكشف عن الحرائق والمساعدة في جهود إخمادها.

وارتقى المنطاد المصمم على هيئة سمكة لارتفاع 600 متر أعلى محطة إطفاء لوميني في مارسيليا تحت إشراف أعضاء قسم الدراسات الذي عمل على تطويره.

ويمكن للمنطاد الكشف عن نيران الحرائق بدقة لمسافة تمتد ما بين كيلومتر واحد وعشرة كيلومترات كما يمكنه إرسال إحداثيات مواقع تلك الحرائق لدائرة الإطفاء بشكل فوري.

وقال الملازم كريستوف، رئيس قسم الدراسات بدائرة الإطفاء في مارسيليا: "بمجرد أن نكتشف اندلاع حريق، سنحاول تقييم الوضع: ما هي المشكلات المحيطة بهذا الحريق؟ من أجل تكييف استجابتنا التشغيلية بشكل أفضل".

وأضاف: "هناك أنواع مختلفة من المعدات، لذلك سنتكيف بشكل أفضل. هل هي؟ مسألة حماية البيوت أم أنها مسألة مكافحة حريق في الجبال؟ المعدات ليست بالضرورة هي نفسها".

وتمكن قدرة المنطاد على التحليق حتى ارتفاع 600 متر فوق سطح الأرض من توفير رؤية واضحة لبقعة شاسعة من الأرض في مناطق مثل الجبال.

ويمكن للمنطاد، المزود بكاميرا خاصة، التحليق على مدار الساعة لمدة عشرة أيام متواصلة كما يمكنه التصدي للرياح الشديد التي تبلغ سرعتها حتى 80 كيلومترا في الساعة