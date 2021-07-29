شاهد: جزائريون في البليدة يحاولون الحصول على أسطونات الأوكسجين في ظل انتشار كورونا

اصطف جزائريون أمام مقر شركة "تيكنيغاز" الخاصة في مدنية البليدة للحصول على اسطوانات الأوكسجين اللازمة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتواجه الجزائر نقصاً شديداً في الأوكسجين وسط موجة قوية لانتشار كوفيد-19 في ظل عدم انتظام حملة التطعيم ضد الفيروس.

وظهرت مؤخرا عدة مقاطع فيديو لجزائريين يتدافعون من أجل الحصول على الأوكسجين من المستشفيات العامة التي تشهد امتلاء غرف رعايتها المركزة بالمرضى ونقصا حاداً في اسطوانات الأكسجين.

وتسعى الشركة الخاصة إلى المساهمة بحل الأزمة عبر توزيع الأسطوانات على المحتاجين بشكل مجاني.

وقال فاروق طويلب، سائق سيارة إسعاف، من أمام مقر توزيع الشركة: "نحن نبحث عن اسطوانات الأوكسجين للأشخاص الذين يواجهون صعوبات، وها هم يقومون بعمل جيد ويقومون بتوزيعها مجانا. حتى لو كان ذلك عن طريق الحصص، فإنه يتيح لنا إنقاذ البعض".

وقال رياض عقلي، وهو محام متطوع بمستشفى عفرون: "نشكر شركة تكنيغاز لتواجدهم معنا معنا طوال الليل وحتى السادسة صباحا مما ساعدنا على سد النقص. الشاحنات الأخرى التي تم التعاقد عليها لتزويد المستشفى لم تصل في الوقت المناسب".

وسجلت الجزائر أمس الأربعاء 1927 إصابة جديدة بكوفيد-19 و49 وفاة جرّاء الفيروس.