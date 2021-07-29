كوفيد-19: إعطاء أربعة مليارات جرعة لقاح والوفيات تتخطى أربعة ملايين

أعطيت أكثر من أربعة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كل أنحاء العالم وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس الخميس الساعة 09,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتباطأت وتيرة حملات التلقيح في العالم بشكل طفيف، فتم بلوغ المليار الرابع من الجرعات الموزعة في 30 يوما، في حين استغرق الأمر 26 يوما فقط لبلوغ المليار الثالث، و40 يوما لبلوغ المليار الثاني. أما المليار الأول، فاستغرق 140 يوما.

وأعطيت أربع جرعات من كل عشر (1,6 مليار) في الصين، تليها الهند (451 مليونا) والولايات المتحدة (343 مليونا) من حيث الأرقام المطلقة.

لكن نسبة إلى عدد السكان، من بين البلدان التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، يتصدر الشرق الأوسط القائمة مع إعطاء الإمارات العربية المتحدة 168 جرعة، أولى وثانية، لكل 100 نسمة. وتأتي الأوروغواي (137) والبحرين (134) في المرتبتين الثانية والثالثة.

وتقترب الإمارات من تلقيح 70 في المئة من سكانها بالجرعتين وتجاوزت نسبة الملقحين بشكل كامل في أوروغواي والبحرين 60 في المئة.

وتليها قطر وتشيلي وكندا (129 جرعة لكل 100 نسمة) وإسرائيل (128) وسنغافورة (125) والمملكة المتحدة ومنغوليا والدنمارك (124) وبلجيكا (121). وفي هذه البلدان، تتجاوز نسبة السكان الملقحين بشكل كامل 50 في المئة (بين 52 % و63 %).

ثم تأتي الصين (111) والولايات المتحدة (104) والاتحاد الأوروبي (103). وأعطت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قرابة نصف سكانهما اللقاح بشكل كامل.

وإن كانت معظم البلدان الفقيرة أطلقت الآن حملات التلقيح، وذلك بفضل آلية كوفاكس وأخيرا بفضل تبرعات بلدان غنية بلقاحات فائضة، فإن التحصين ضد كوفيد ما زال غير متكافئ: فقد أعطت البلدان ذات "الدخل المرتفع" (كما حددها البنك الدولي) ما معدله 97 جرعة لكل 100 نسمة، مقارنة بـ1,6 جرعة فقط في البلدان "المنخفضة الدخل".

وفي المتوسط، تم إعطاء 52 جرعة لكل 100 من سكان العالم.

وفيما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم الخميس في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع.

أكثر من 4,19 مليون وفاة

تسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,190,383 شخصا في العالم منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (611,801) تليها البرازيل (553,179) والهند (422,662) والمكسيك (239,616) والبيرو (196,138).

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

متحورة دلتا تنتشر في الصين

بدأت متحورة دلتا تمتد إلى الكثير من المقاطعات الصينية بما فيها بكين، كما أعلنت السلطات.

وأصيب بالفيروس 171 شخصا في مقاطعة جيانغسو المتاخمة لشنغهاي وانتشرت بؤر في أربع مقاطعات أخرى على الأقل.

وكان معظم المصابين بالفيروس ملقحين وفقا للسلطات المحلية في جيانغسو، ما أثار مخاوف بشأن فعالية اللقاحات الصينية ضد هذه المتحورة.

مبيعات أسترازينيكا

أعلنت شركة أسترازينيكا الخميس أن مبيعاتها من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بلغت 1,17 مليار دولار في النصف الأول من العام.

وهذا الرقم ناتج عن تسليم حوالى 319 مليون جرعة في أنحاء العالم والتي تبيعها المجموعة بسعر الكلفة من دون ربح.

تمويل منخفض للبحوث في فرنسا

إن التمويل الممنوح للبحوث العامة في فرنسا المخصص لمكافحة الوباء "منخفض بشكل واضح" مقارنة بالدول الأخرى و"مشتت بحيث لا يمكن الاستجابة لتحديات الأزمة"، وفق ديوان المحاسبة.

وبين كانون الثاني/يناير 2020 وآذار/مارس 2021، "بلغ إجمالي الموارد المخصصة للبحوث العامة في فرنسا 530,17 مليون يورو، فيما استثمرت ألمانيا حوالى 1,5 مليار يورو والمملكة المتحدة 1,3 مليار".

واعتبرت فرنسا الوضع الوبائي "مأسويا" ما وراء البحار و"مثيرا للقلق" في الشرق، حيث أعرب رئيس الوزراء جان كاستيكس الخميس عن قلقه إزاء الوضع الصحي "الدراماتيكي" في بعض الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار لأن الكثير من السكان هناك، بحسب قوله، "يقاومون اللقاحات.

اعتبر سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الخميس أن الإبقاء على تدبير الحجر الصحي للمسافرين الوافدين من فرنسا إلى إنجلترا "غير مفهوم" و"تمييزي".

إسبانيا تمدد حظر التجول في كاتالونيا

تم تمديد حظر التجول في برشلونة وجزء كبير من منطقة كاتالونيا، الأكثر تضررا في إسبانيا بالموجة الجديدة من الوباء، فيما تشهد البلاد أولى بوادر الاستقرار.

شرطة سيدني تدعو الجيش لفرض تدابير الإغلاق

طلبت الشرطة في كبرى المدن الأسترالية مساعدة الجيش لفرض تدابير الإغلاق لمكافحة انتشار فيروس كورونا بعدما سجّلت الإصابات في سيدني حصيلة قياسية جديدة الخميس.

وفرضت كمبوديا قيودا جديدة لمكافحة فيروس كورونا الخميس طالت ثماني مقاطعات عند الحدود مع تايلاند ما أدى إلى تضييق الخناق على حركة ملايين السكان من أجل الحد من انتشار متحورة دلتا الشديدة العدوى.

المستشفيات التايلاندية تعاني نقصا في الأسرّة

دقت وزارة الصحة التايلاندية ناقوس الخطر بشأن النقص الحاد في أسرة المستشفيات ومرافق العزل في بانكوك الخميس فيما ارتفع عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19 إلى مستوى قياسي جديد.".