إسرائيل توزع جرعة ثالثة من اللقاح ضد كوفيدـ19 لمن هم فوق الستين من العمر

تبدأ إسرائيل بتوزيع جرعة ثالثة من اللقاحات ضد كوفيد-19 على مواطنيها ما فوق الستين من العمر، على ما أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت الخميس في تصريح تلفزيوني.

وفي مواجهة ارتفاع الإصابات في الأسابيع الأخيرة بسبب تفشي المتحورة دلتا عن فيروس كورونا، أفاد بينيت عن بدء "حملة تطعيم مكمّلة" اعتبارا من الأحد للأشخاص ما فوق الستين من العمر الذين تلقوا اللقاح قبل أكثر من خمسة أشهر.

وقالت التقارير الإخبارية إن المدير العام لوزارة الصحة أخبر رؤساء المؤسسات الصحية التي تنفذ حملة التطعيم خلال الجائحة أن بإمكانها إتاحة الجرعات التنشيطية التي تستهدف سلالة دلتا من فيروس كورونا اعتبارا من يوم الأحد.

وسيحول هذا التطور إسرائيل فعليا إلى ساحة اختبار للجرعة التنشيطية قبل أن تعتمدها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

وقالت شركة فايزر الأربعاء إنها تعتقد أن الناس يحتاجون لجرعة ثالثة للحفاظ على معدلات الوقاية من الفيروس عند مستوى مرتفع.

وتقول الشركة إنها من الممكن أن تطلب موافقة استثنائية من السلطات الأمريكية على الجرعات التنشيطية في أوائل أغسطس/آب.