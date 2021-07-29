مالاوي تفتتح قنصلية لها في مدينة العيون

افتتحت جمهورية مالاوي قنصلية عامة لها في العيون في الصحراء الغربية لتحلق بركب عدد من الدول التي سبقتها إلى هذه الخطوة كالإمارات والأردن وجزر القمر والغابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وزامبيا والبحرين.

وحضر مراسم الافتتاح الرسمية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالاوي أيزنهاور ندوا مكاكا.

منذ مطلع العام الجاري، افتتحت عشرون قنصلية في الصحراء.

وقال بوريطة إن مالاوي البلد الخامس العضو بمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC) الذي يفتح قنصلية في الصحراء ، بعد جمهورية الكونغو الديموقراطية، وزامبيا وإسواتيني ومدغشقر.

أما ندوا مكاكا فعبر عن امتنان بلاده للعاهل المغربي محمد السادس على الهبة التي قدمها المغرب، والتي تمثلت بمعدات صحية قدمت لأكثر من عشرين بلدا في أفريقيا. وأشاد بتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19 من قبل المغرب، معتبرا أنها "مبادرة تؤكد مرة أخرى مكانة المغرب كدولة رائدة في مكافحة الجائحة".