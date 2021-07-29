شاهد: سفينة الحاويات إيفر غيفن التي سدت قناة السويس تصل إلى روتردام

وصلت سفينة الحاويات إيفر غيفن التي علقت في قناة السويس المصرية لمدة ستة أيام في شهر مارس آذار، إلى ميناء روتردام الهولندي يوم الخميس بعد أن أفرجت عنها السلطات المصرية.

وقال الميناء إنه من المقرر أن ترسو السفينة في محطة إي.سي.تي دلتا في روتردام لتفريغها حتى الثالث من أغسطس آب قبل أن تغادر إلى فيليكستو بإنجلترا.

وعلقت السفينة، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس بسبب الرياح الشديدة في 23 مارس آذار، مما أدى إلى توقف الملاحة في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

ويمر نحو 15 بالمئة من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.

وغادرت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتحمل نحو 18300 حاوية، مصر في السابع من يوليو تموز، بعد 106 أيام من احتجازها في الجزء الجنوبي من القناة.

وخسرت مصر ما بين 12 مليون و15 مليون دولار من عائداتها يومياً جراء تعطّل حركة العبور، حسبما أعلنت هيئة قناة السويس.

وكانت الهيئة المصرية قد طالبت الشركة اليابانية "شوي كيسن" الممالكة للسفينة بتعويض مالي قدره 916,5 مليون دولار ورفعت دعوى قضائية لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة حتى البت في طلب التعويض المالي المطلوب.

لكن الهيئة قالت بعد ذلك إنها مستعدة لقبول 550 مليونا فقط مضيفة أنه من الممكن دفع 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة على أن يسدد باقي مبلغ التعويض لاحقا في هيئة خطابات ضمان.