شاهد: جونسون يحاول الحفاظ على ثبات مظلته تحت طقس عاصف خلال مناسبة رسمية

عانى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع مظلة خلال طقس عاصف الأربعاء، خيم على حفل تدشين نصب تذكاري جديد للشرطة في مقاطعة ستافوردشاير الإنكليزية.
في مقطع مصور بثته شبكة سكاي البريطانية، انقلبت مظلة رئيس الوزراء من الداخل إلى الخارج تحت المطر الغزير، بينما كان جالسا بجوار الأمير تشارلز في المراسم.
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