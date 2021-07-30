وزير الخارجية الأمريكي: سعيّد تعهد بإعادة تونس لـ"المسار الديمقراطي"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد أكّد له أنّ القرارات الاستثنائية التي اتّخذها ليل الأحد تهدف لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، مشدّداً في الوقت عينه على ضرورة أن يُقرن هذه الأقوال بالأفعال وذلك خصوصاً من خلال إعادة فتح البرلمان.

وكان بلينكن أجرى اتّصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي الإثنين، غداة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها سعيّد وقضت بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.

وعقب هذه المكالمة الهاتفية قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّ بلينكن حضّ الرئيس التونسي على "احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان"، لكن من دون أن تنقل عنه دعوته سعيّد صراحة إلى إعادة فتح البرلمان.

لكن خلال مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة القطرية الخميس في الكويت أعلن بلينكن أنّ الرئيس التونسي شرح له خلال مكالمتهما الهاتفية "بإسهاب" الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه التدابير الاستثنائية.

وقال الوزير الأمريكي إنّ سعيّد "أوضح لي أنّه يسعى لإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي وأنّه يتصرّف وفقاً للدستور". وأضاف "لكن بالطبع يجب علينا أن نتابع الإجراءات التي يتّخذها الرئيس وتلك التي تتّخذها تونس".

وتابع "نأمل بشدّة أن تعود تونس إلى هذا المسار الديمقراطي وأن تسير وفق الدستور وأن تعيد العمل بالبرلمان وأن تشكّل حكومة تنجز العمل من أجل الشعب وتلبّي احتياجاته".

وانتقد الوزير الأمريكي خلال المقابلة مع قناة الجزيرة القيود المفروضة على وسائل الإعلام في تونس، قائلاً إنّ الولايات المتحدة تتوقّع من هذا البلد أن "يدعم حقوق الصحافيين ويحترمها".