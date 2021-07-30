شاهد: فوضى في البرلمان الإيطالي احتجاجا على تطبيق نظام الشهادة الصحية

عمت الفوضى إحدى جلسات البرلمان الإيطالي الخميس، بعد احتجاج أعضاء ينتمون لحزب إخوة إيطاليا المحافظ على شهادة كوفيد-19 الصحية.

مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بشكل حاد مرة أخرى، ستطلب إيطاليا قريبا، على غرار ما فعلت دول أوروبية أخرى، إثبات تلقي جرعة لقاح واحدة على الأقل أو إثبات التعافي من الوباء في الأشهر الستة الماضية، أو إجراء اختبار سلبي في آخر 48 ساعة لدخول كثير من الأماكن المغلقة كصالات الرياضة والمتاحف والمطاعم والسنما والكازينوهات في محاولة لتجنب عودة كابوس الإغلاق الذي فرض آثارا مدمرة على الاقتصاد.

وأقرت الحكومة الإيطالية الخميس 22 تموز/ يوليو إجراء بطاقة المرور الصحية خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

سيبدأ العمل بالقرار الجديد اعتبارا من السادس من آب/ أغسطس.

ورغم تلقي زعيمة حزب الإخوة الإيطاليين جيورجيا ميلوني اللقاح، إلا أنها وحزبها يرفضون فرض ذلك على من لم يتطعم.