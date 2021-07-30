الصين تشهد موجة من تفشي كوفيد-19 هي الأسوأ منذ ووهان

تواجه الصين موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا، بدأت في مدينة نانجينغ وانتشرت إلى خمس مقاطعات إضافة إلى بكين، وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها "العدوى الأكثر انتشاراً بعد ووهان".

وأصيب ما يقرب من 200 شخص منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مطار المدينة المزدحم في 20 تموز/ يوليو.

وفقاً لصحيفة غلوبال تايمز فإن جميع الرحلات الجوية من مطار نانجينغ ستعلق حتى 11 آب/ أغسطس.

وأفادت وكالة أنباء شينخوا أن 9.3 مليون من سكان المدينة، بما في ذلك زوارها ، وضعوا في حجر صحي، كما أنهم سيخضعون للاختبار بأقرب وقت. ويعتقد المسؤولون أن التفشي الحالي مرتبط بمتحور دلتا شديد العدوى.

وتعرضت إدارة المطار، الذي اكتشفت فيه العدوى، للنقد، وقالت هيئة تأديبية عليا تابعة للحزب الشيوعي إن لدى هذه الإدارة "مشاكل مثل الافتقار إلى الإشراف والإدارة غير المهنية" ،

أظهرت اختبارات كوفيدأن الفيروس انتشر الآن في 13 مدينة على الأقل بما في ذلك مدينة تشنغدو والعاصمة بكين.ومع ذلك يرى خبراء أن التفشي لا يزال في مرحلة مبكرة ومن الممكن السيطرة عليه.

تمكنت الصين حتى الآن من السيطرة على الفيروس إلى حد كبير عن طريق إغلاق الحدود والتحرك بسرعة للقضاء على البؤر المحلية.