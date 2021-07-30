فيديو: الرئيس الإسرائيلي يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لـ"كوفيد-19"

تلقى الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ الجمعة جرعة ثالثة من لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" مطلقا حملة تلقيح معزِّز في إسرائيل للأشخاص فوق سن الستين.

وقال هرتسوغ الذي تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح في مستشفى في ضاحية تل أبيب "نبدأ حملة التطعيم المعزِّز".

وتبدأ إسرائيل، اليوم الجمعة، بتوزيع جرعة ثالثة من اللقاحات على مواطنيها ما فوق الستين من العمر، على ما أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت في تصريح تلفزيوني يوم أمس الخميس.

وذكر بينيت أن إسرائيل أعطت بالفعل ألفي شخص يعانون من مشاكل في المناعة جرعة ثالثة دون تسجيل أي آثار ضارة، مما عزز اعتقاد خبراء الصحة بضرورة أن يصار إلى إطلاق حملة وطنية للجرعة الثالثة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت الثلاثاء الماضي أن حوالي 2112 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وُصف الرقم بأنه الأعلى الذي يتم تسجيله يوميا منذ مارس الماضي.

ويعاني حالياً 138 شخصا في إسرائيل من حالات إصابة خطيرة، فيما يوجد 26 تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، كما بلغ عدد الذين لقوا حتفهم منذ بداية الوباء 6461 شخصا.