السجن خمس سنوات لقاتل قطط في بريطانيا

حكم القضاء البريطاني بالسجن خمس سنوات وثلاثة أشهر على رجل قتل تسع قطط خلال بضعة أشهر في برايتون، زارعاً الخوف في نفوس أصحاب الهررة في هذه المدينة الساحلية جنوب إنجلترا.

ومثُل ستيف بوكي، وهو عنصر أمن في الرابعة والخمسين من العمر، بتهمة قتل تسع قطط وإيذاء سبع أخرى بين تشرين الأول/ أكتوبر 2018 وتموز/ يوليو 2019، فضلاً عن حيازة سلاح أبيض بما يتعارض مع القانون.

وقد دفع بوكي ببراءته من هذه التهم.

وخلال المحاكمة التي جرت في محكمة هوف كراون بالقرب من برايتون، روى أصحاب الحيوانات الأليفة المقتولة معاناتهم عند العثور على قططهم مضرّجة بالدماء عند مدخل المنزل.

ونفى بوكي أي علاقة له بعمليات القتل هذه التي سمع عنها في الأخبار، على حدّ قوله. لكن عُثر على صورة لقطّ نافق محفوظة في هاتفه المحمول.

وخلال أشهر، بقي الغموض يكتنف عمليات القتل هذه التي كانت تنفذ في الليل خصوصاً، قبل التعرّف على مرتكبها بفضل كاميرا مراقبة يستخدمها أحد أصحاب الضحايا.

ولا تزال دوافع ستيف بوكي غامضة.

في عام 2015، أثار بلاغات عن تشويه قطط في كرويدون في جنوب لندن موجة من الذعر في العاصمة البريطانية. وفتحت سكوتلاند يارد تحقيقاً في هذا الشأن خلص بعد 3 سنوات و400 حالة إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الثعالب التي قد يصادفها المرء حتّى في وسط لندن.