شاهد: التلوث يكسو بحيرة بلون الدماء في الأرجنتين

تلوّنت مياه بحيرة قريبة من مدينة تريليو بمقاطعة تشوبوت جنوب الأرجنتين، بلون ورديّ يثير الدهشة والاستغراب ويدفع المرء إلى البحث عن تفسير لهذه الظاهرة الطريفة والغريبة التي يوضح الخبراء والناشطون البيئيون أن ليست حالة تلوّث ناجم عن مجمعات صناعية قريبة من البحيرة.

الخبير في علوم الأحياء والمختص في معالجة المياه، فيديريكو ريستريبو، وفي معرض حديثه عن سبب تلوّن مياه البحيرة بالوردي: إنه لأمر مقلق للغاية، ذلك أن ما يجري في البحيرة هو عبارة عن تلوث يعود إلى كبريتات الصوديوم والزيوت والدهون والتي من شأنها الفتك بأي جسم حي يعيش في البحيرة.

ويوضح فيديريكو ريستريبو أن اللون الوردي في البحيرة يعود إلى مركب هيدرو كبريتيد الصوديوم الذي يتم استخدامه في مزارع الأسماك القريبة لتنظيف بقع الأكسيد من على الجمبري.

ومن جهته، يقول الناشط البيئي في مقاطعة تشوبوت إلى الآن لم تحلّ معضلة البحيرة الوردية التي أصبحت كذلك بعد أن تحوّلت إلى مكبّ لنفايات المجمعات الصناعية، هذه المجمعات لا تقوم بأي عملية معالجة لنفاياتها التي لطالما لوّنت البحيرة، مستطرداً: إن الوضح خطير جداً للبحيرة التي أصبح لونها ورداً غامقاً في دلالة على كثافة هذا التلوّث.