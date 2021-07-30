شاهد | منطقة يابانية تحوّل حقول الأرز فيها إلى لوحات فنية خضراء

حولت مدينة يابانية مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالأرز إلى أعمال فنية، وذلك عبر زراعة أنواع عدّة من النبات الذي يستهلكه الآسيويون بكثرة، والتي تختلف ألوان أوراقها إلى حدّ ما. العمل الفني أيضاً يحتفي بتيار أوكييو-إه الفني الذي ظهر في أواخر القرن السابع عشر، ويعتبر أحد أبرز أركان الفن الياباني..
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