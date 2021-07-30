شاهد: روبوت يلعب دوراً رئيسياً في سلسلة متاجر السوبر ماركت الأمريكية

يتحرك صاعداً ونازلاً عبر ممرات محلات السوبر ماركت " توقف وتسوق" شمال شرق أمريكا، إنه روبوت مستقل يُدعى مارتي.

هذا الروبوت هو أحد منتجات شركة "تقنيات بادجر". في هذه المتاجر، لديه وظيفة واحدة هي تفقد الأرضية والبحث عن الأخطار والانسكابات.

وبمجرد أن يجد الروبوت واحداً منها، ينبه موظفي المتجر بأضواء ساطعة ويصدر إعلاناً عاماً في المتاجر ليأتي الموظف ويعيد ضبط الروبوت ويقضي على الفوضى.

يفول جيمس مونتيسانتوس، مدير سلامة متاجر " توقف وتسوق" :"مارتي هو روبوت مستقل. يُستخدم لتحديد المخاطر مثل انسكابات السوائل والمساحيق والمواد الغذائية، بذلك فإنه يحرر زملائنا ويوفر لهم الوقت ليتمكنوا من خدمة عملائنا بشكل أفضل".

ويضيف قائلاً: "لدى مارتي مستشعرات وكاميرات مختلفة تركز حصرياً على الأرض، ومن خلال هذه التقنية، يمكنه تحديد الخطر من على بعد أربعين قدماً، وحين يحدد خطراً ما، يصدر تنبيهاً في المتجر ويوجه الموظفين لمعالجته، وبعد ذلك يمكن لمارتي أن يمضي في طريقه".

ويقول كيني لي، أحد زبائن المتجر: "اندهشت كثيراً حين وجدت هذا الروبوت في المتجر. كلما رأيته، اعتدت عليه أكثر. لذا فأن الأمر مجرد اعتياد على شيء".