شاهد | رهبان بوذيون في تايلاند يتلقون لقاح أسترازينيكا

تلقى حوالي 1000 من الرهبان البوذيين وموظفي أحد المعابد لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 في غرب بانكوك. وسيتم يوم الأحد أيضاً تلقيح ما بين 3000 إلى 4000 راهب مرتبطين بالمعابد الموزعة على 35 منطقة بالعاصمة التايلاندية.
تلقى حوالي 1000 من الرهبان البوذيين وموظفي أحد المعابد لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 في غرب بانكوك. وسيتم يوم الأحد أيضاً تلقيح ما بين 3000 إلى 4000 راهب مرتبطين بالمعابد الموزعة على 35 منطقة بالعاصمة التايلاندية.
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