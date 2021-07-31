شاهد | رهبان بوذيون في تايلاند يتلقون لقاح أسترازينيكا

تلقى حوالي 1000 من الرهبان البوذيين وموظفي أحد المعابد لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 في غرب بانكوك. وسيتم يوم الأحد أيضاً تلقيح ما بين 3000 إلى 4000 راهب مرتبطين بالمعابد الموزعة على 35 منطقة بالعاصمة التايلاندية.