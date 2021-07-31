شاهد: الأمواج العاتية تُسقط منزلاً في مياه المحيط في الأرجنتين

انهار منزل وسقط في المياه بمنتجع مار ديل تويو على ساحل المحيط الأطلسي في الأرجنتين بعد أن ضربت الأمواج القوية المبنى.

يُظهر مقطع فيديو مثير تم تصويره في الساعات الأولى من يوم 28 يوليو/تموز اللحظة التي ينهار فيها منزل في مار ديل توي، على الساحل الأطلسي للأرجنتين.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن أصحاب المنزل لم يكونوا بداخله لأن المنطقة كانت تحت تحذير تقلبات الطقس لعدة أيام.

وفقًا لوسائل اعلام محلية، حدث الانهيار حوالي الساعة 1:45 صباحًا يوم 28 يوليو.

وقال أصحاب المنزل في تعليق: "لقد عشنا للتو لحظة حزينة للغاية. المنزل الجميل الواقع على الشاطئ 66 في مار ديل تويو، انهار منذ لحظات نتيجة رياح جنوبية شرقية قوية. ليس لدينا أي شيء آخر نقوله".